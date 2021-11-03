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среда, 03 ноября 2021 12:07

К министру экономики Любченко пришли с обысками
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Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко, который вчера подал в отставку.

Обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов, сообщает "Слідство.Інфо". Обыски также проходят у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.

Следственные действия проводят в рамках уголовного производства о возможном злоупотреблении служебным положением, что могло быть связано с помощью в уклонении от уплаты налогов.

Фото: facebook.com/slidstvo.info

В СБУ и НАБУ от комментариев отказались, однако информацию о проведении обысков не опровергли.

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Любченко назначили на должность министра экономики в мае текущего года. До назначения с 29 апреля 2020 года он был председателем Государственной налоговой службы. 2 ноября Любченко подал в отставку.

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