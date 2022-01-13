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четверг, 13 января 2022 22:50

Из-за ситуации в Украине ЕС продлил санкции против России

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Из-за ситуации в Украине ЕС продлил санкции против России
ЕС продлевает санкции против России каждые полгода после оценки состояния исполнения Минских договоренностей. Фото: Pexels

Совет ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России.

Об этом говорится в заявлении Совета.

Санкции продлили до 31 июля 2022 года. "Решение Совета принято на основе последней оценки состояния исполнения Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Оценка состояния выполнения Минских договоренностей состоялась на Европейском совете 16 декабря. Поскольку Россия не полностью выполнила эти соглашения, лидеры ЕС единогласно решили продлить действие экономических санкций против страны.

Эти санкции были введены 31 июля 2014 в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине. Продление санкций происходит каждые полгода на основании оценки состояния исполнения Минских договоренностей.

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Они ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, а также запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых учреждений. Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех связанных с обороной материалов и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или военных конечных потребителей в России. Санкции еще больше ограничивают доступ России к технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например в добыче и разведке нефти.

Законопроект о санкциях внесла группа американских сенаторов во главе с демократом Робертом Менендесом, который возглавляет комитет по международным делам. В случае масштабного российского вторжения в Украину сенаторы предлагают запретить президенту России Владимиру Путину въезд в США и заморозить его гипотетические активы в Америке. Такие же ограничения будут к главе правительства, главе МИД и министру обороны России, а также всем, кого Вашингтон признает причастными к военному вторжению. Санкции также предлагают ввести против родственников главы Кремля и близких к нему бизнесменов. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что введение США прямых санкций против Путина Москва будет восприниматься как разрыв отношений.

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Дата
13
января

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