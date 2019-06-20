Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт

Если Верховная Рада примет Избирательный кодекс, его надо будет доработать, говорит Алексей Кошель. Фото: tsn.ua

Избирательный кодекс должны принять. В этом перед парламентскими выборами персонально заинтересован спикер Андрей Парубий. Об этом Gazeta.ua сказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Шансы на принятие - высокие, несмотря на крайне низкую явку депутатов. В принятии кодекса лично заинтересован Парубий. Он много раз обещал это избирателям, идет вторым в списке "Європейська солідарність". Провал голосования будет для него репутационным ударом.

Перед выборами заинтересованы и остальные политсилы, которые ставили подписи в коалиционном соглашении (в 2014-м "Народний фронт, "Блок Петра Порошенко"- нынешняя "ЄС", "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшко и "Самопоміч" подписали соглашение. Декларировали отменить депутатскую неприкосновенность и принять пропорциональную систему выборов по открытым спискам. - Gazeta.ua). При любых обстоятельствах, следующая Верховная Рада должна будет усовершенствовать документ. Проблем несколько.

Кодекс полностью не запрещает политическую рекламу. Если это сделать, политика станет дешевой, богатые и менее состоятельные политсилы уровняются. Сейчас Украина является лидером в Европе по расходованию денег на выборах. Второе - сделать максимальную прозрачность средств. Чтобы ежедневно кандидаты, партии отчитывались в онлайне за каждую гривну на счетах. Без этого система открытых списков не сработает. Вместо новых элит, увидим в парламенте крупный бизнес, прежде всего аграрный. Качество от этого не улучшится.

Политическую рекламу надо запретить

Избирательные комиссии должны быть профессиональным. Их члены должны проходить сертификацию - учиться законам.

Ввести параллельный электронный подсчет от участка в ЦИК. Чтобы члены комиссий ставили электронные подписи, а информация появлялась на центральном сайте. Видим очереди и сон на мешках с документацией под окружкомами.

Миллионы граждан за рубежом, из-за нехватки финансов не могут проголосовать на местных, парламентских выборах и президента. Эту проблему тоже нужно как-то решать.

Пока среди депутатов не видно дискуссии. Идет техническое проваливание правок. Сначала фракции засыпали ими комитет. Теперь процесс будет продолжаться неделями.

Если кодекс примут, его отсрочат до 2020 года.

Один из минусов - большие округа. Чтобы встретиться с избирателями, кандидатам придется кататься областью по более 200 километров. Это потребует в разы больших затрат, чем в нынешних мажоритарных округах. Дороговизна кампании может стать барьером для тех, кто не имеет больших средств. Проблемой остается партийная коррупция. С лидерами будут договариваться о слабых конкурентах, торговаться за места. Также партии будут бороться за одиозных мажоритарщиков-псевдоблаготворителей, ибо имеют рейтинги на округах.

Плюс - что политсилы все равно будут развиваться, строить ячейки. Избирателю будут давать возможность выбирать конкретного партийца. Это будет фильтровать лиц с сомнительными биографиями", - говорит Алексей Кошель.

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Верховная Рада проголосовали за Избирательный кодекс в первом чтении 2 года назад. Документ должен пройти второе чтение. Предлагается, что партии будут выдвигать списки в 27 регионах. Избиратель голосует за партию и, по желанию - за кандидата в списке. Политическая сила проходит в парламент, если набирает 4% голосов.