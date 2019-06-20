Избирательный кодекс: депутаты преодолели четверть поправок

В Верховной Раде продолжают рассматривать поправки к проекту Избирательного кодекса.

Народные депутаты уже рассмотрели 1115 поправок из более 4 тыс.

Избирательный кодекс стоит единственным вопросом в повестке дня со вторника.

Правки за трибуной зачитывает председатель подкомитета по вопросам выборов и референдумов, нардеп Александр Черненко. Заседание ведет вице-спикер Оксана Сыроид.

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Верховная Рада проголосовали за Избирательный кодекс в первом чтении 2 года назад. Документ должен пройти второе чтение.

Предлагается, что партии будут выдвигать списки в 27 регионах. Избиратель голосует за партию и, по желанию - за кандидата в списке. Политическая сила проходит в парламент, если набирает 4% голосов.