Исследование группы "Рейтинг" тоже фиксирует падение Зеленского и партии "Слуга народа" – инфографика

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, свидетельствующие о падении электоральной поддержки президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа". Поддержка Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность" растет.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 25,1% проголосовали бы за Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). 14,1% поддержали бы Порошенко.

В сентябре за Зеленского были готовы голосовать (среди голосующих и определившихся с выбором). 13,3% поддержали бы Порошенко.

Другие кандидаты: 10,1% – Тимошенко, 9,5% – Бойко, 7,3% – Разумков, 7,1% – Смешко, 6,0% – Мураев, 5,1% – Гройсман, 4,3% – Гриценко, 3,9% – Ляшко. 2,0% – Тягнибок, 1,5% – Садовый.

Партию "Слуга народа" готова поддержать 20,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 15,8%.

В сентябре партию "Слуга народа" готовы были поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 14,1%

Другие партии: "Оппозиционная платформа – За життя" – 12,0%, "Батькивщина" – 10,9%, "Сила и честь" п 6,4%, партия "Наши" – 6,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%, Радикальная партия – 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,2%, партия Шария – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, партия "Голос" – 2 ,2%, партия "Самопомощь" - 1,9%.

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0. Сроки проведения: 21–23 октября 2021 года.