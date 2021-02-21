Иран не отвечает на запросы и отказывается сотрудничать: Украина возмущена расследованием авиакатастрофы МАУ

Представители Ирана специально долго отвечают на запросы Украины в рамках расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана и в целом отказываются сотрудничать по некоторым моментам дела.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что Иран также часто отвечает на запросы Украины бессодержательно. Также иранцы не называют подозреваемых, которые уже под стражей в рамках расследования.

"Ответы на эти запросы или приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования. Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", - сказал Енин.

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8 января в прошлом году в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. А 11 января официальный Тегеран признал, что самолет МАУ сбила ракета, а трагедия произошла "из-за человеческого фактора". Началось расследование, которое продолжается до сих пор.