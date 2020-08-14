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пятница, 14 августа 2020 21:39

Иран не отказывался платить компенсацию за сбитый самолет МАУ

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Иран не отказывался платить компенсацию за сбитый самолет МАУ
Правительство Ирана не отказывалось платить. Фото: АП

Заявление главы Центральной страховой организации Ирана Голамрезу Сулеймани об отказе платить компенсацию авиакомпании МАУ за сбитый самолет не является официальной позицией иранского правительства.

Текст заявления или ошибочно перевели, или вырвали из контекста, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

"Я связался с заместителем министра иностранных дел Ирана и получил четкий ответ, что господин Сулеймани не уполномочен делать такие заявления от имени правительства. Указанное заявление было или ошибкой в ​​переводе, или вырвано из контекста", - сообщил Енин.

Самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний. Это не освобождает иранскую сторону от выплаты компенсации.

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"С иранской стороной мы договорились, что вопрос выплаты компенсации МАУ будет одним из вопросов для обсуждения во время ближайшего раунда переговоров", - сказал Енин.

Следующий раунд переговоров с Ираном состоится в середине октября.

Центральная страховая организация Ирана не будет выплачивать Международным авиалиниям Украины компенсацию за сбитый 8 января самолет. Об этом заявил председатель организации Голамреза Сулеймани.

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