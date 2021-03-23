Иностранцы будут сдавать биометрические данные для оформления украинской визы

Закон нацелен на совершенствование визовых процедур. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий иностранцев сдавать биометрические данные для оформления украинской визы.

Непредставление своих биометрических данных будет считаться основанием для отказа в предоставлении визы. Об этом сообщает пресс служба ОП.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что закон поможет:

- упростить процедуру идентификации личности иностранцев и лиц без гражданства во время или после их въезда на территорию Украины;

- усовершенствовать осуществления государственными органами контроля над миграционными потоками;

- усилить борьбу против использования поддельных документов в Украине.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

11 июня 2017 года вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, кроме Великобритании и Ирландии. Подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС произошло в Страсбурге.