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пятница, 13 августа 2021 10:33

Хищение 27 млн грн: заместителя мэра Николаева взяли под стражу

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Хищение 27 млн грн: заместителя мэра Николаева взяли под стражу
Коренев может выйти под залог в 3.5 млн грн. Фото: Николаевский городской советм

Высший антикоррупционный суд отправил Сергея Коренева, заместителя мэра Николаева и директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, под стражу до 8 октября. Его подозревают в хищении бюджетных средств на реконструкцию площади. Сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Коренев может выйти под залог в 3,5 млн грн. Прокуроры просили взять чиновника под стражу с возможностью залога в 22,7 млн грн.

Если он внесет залог, на него возложат ряд обязанностей: не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения с другими людьми об обстоятельствах дела, в частности с другим подозреваемым - неофициальным помощником депутата Иваном Фищенко, сдать на хранения загранпаспорта и носить электронный браслет.

11 августа НАБУ сообщило, что чиновников горсовета Николаева уличили в хищении 27 млн ​​грн. Воровали бюджетные средства, рассчитанные на работы по реконструкции Соборной площади в городе. Участвовали в схеме восемь человек. Их обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

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Дата
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