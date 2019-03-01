Гройсман о назначении Супрун: "Думаете, это короткий вопрос?"

Правительство и коалиция еще не пришли к согласию относительно Супрун. Фото: Kyiv.Press

Коалиция не готова назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения, поэтому ее кандидатуру не выносят на рассмотрение парламента.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Ровенской области.

"Можно короткий вопрос по Ульяне Супрун: вы будете вносить представление на ее назначение?" - спросил журналист.

"Вы думаете, что это короткий вопрос? Скажу так: консультации с коалицией продолжаются. Когда будет решение, я обязательно его реализую. Пока решения нет, я не вношу такого представления", - ответил Гройсман.

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5 февраля Окружной админсуд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Решение принял судья Сергей Каракашьян по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. 14 февраля тот же судья отменил свое решение и вернул Супрун полномочия. Ульяна Супрун выполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016-го.