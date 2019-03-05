Гройсман напомнил Нафтогазу о счетчиках: "Я не слезу"

20% домохозяйств не имеют счетчиков на тепло. Фото: kdka.org.ua

Нафтогаз должен подать правительству план по бесплатной установке счетчиков гражданам.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании относительно цены на газ и тарифов на тепло.

"Только 80 процентов жителей Украины имеют учет. 20 процентов у нас необсчитанного тепла. Это мега-возможность для злоупотреблений с объемами поставки тепла на места. По газу та же проблема - около 3 миллионов счетчиков отсутствуют... Поэтому было решение правительства обязать Нафтогаз, снабженческие организации установить счетчики газа. И я не слезу из них до тех пор, пока они в этом году не начнут масштабную кампанию по установлению счетчиков бесплатно", - сказал премьер.

"Хочу получить конкретный план от мэров городов, губернаторов, когда людям будут бесплатно установлены счетчики. Того же требую от Нафтогаза", - добавил Гройсман.

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В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями. НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.