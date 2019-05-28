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вторник, 28 мая 2019 11:00

Гройсман готовит партийный съезд: кто попадет в первую пятерку

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Гройсман готовит партийный съезд: кто попадет в первую пятерку
Премьер-министр Владимир Гройсман идет на выборы. Фото: kmu.gov.ua

На днях премьер-министр Владимир Гройсман представляет партию, с которой пойдет на парламентские выборы.

"Где-то за несколько дней мы проведем съезд, и будет презентация партии. Избирательная кампания стартовала, поэтому некуда тянуть. Там будут представлены и главные пункты программы, и месседжи, и первую пятерку-десятку", - цитирует собеседника в штабе Гройсман "Українська правда"

На первых местах списка партии будет сам Гройсман, министр Кабмина Александр Саенко, который является соучредителем общественной организации "Українська стратегія успіху" - базы для партии премьера.

"Возможно, в пятерке будет Оксана Маркарова. Она очень достойный человек, и мы ей будем рады. Но увидите на съезде", - говорит соратник Гройсмана.

Вести кампанию премьера будут украинские технологи. В штабе Гройсмана были смотрины американских специалистов, но с ними не сошлись характерами.

"Вопрос даже не в цене. Они абсолютно оторваны от наших реалий. То, что они предлагали, нам не подходит. Нам нужно оставаться собой и донести себя людям. Они предлагали какие-то абстракции", - делится опытом работы с американцами штабист Гройсмана.

Кампания будет развиваться на лозунге "Украина - это не просто место на карте". Первая часть лозунга будет постоянной, а вторая часть будет меняться различными посланиями, рассказывают в команде премьера.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что к моменту проведения выборов он вместе с командой президента Владимира Зеленского может сделать важные шаги в политике.

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