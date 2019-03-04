Гриценко: Зеленский был альтернативой до прошлой пятницы

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявляет, что Владимир Зеленский уже не "одна альтернатива".

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал себя настоящей альтернативой в противовес Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Есть власть. Я с уважением отнесусь к тем людям, которые проголосуют, если им не нравится это жизнь. А те, кто ищут альтернативу, вот до пятницы была только одна альтернатива. Протестная - "да пошли вы все". И поэтому Владимир Зеленский на горе. А сейчас появилась альтернатива другая - профессиональная, опытная, которая может и готова сделать это дело. Поэтому это очень важный шаг", - сказал он о снятии кандидатуры Андрея Садового в пользу себя.

"7-го числа не заканчивается возможность снять свою кандидатуру. Те, кто снимут до 7-го, тех не будет во бюллетени. А те, кто после, будет штамп "Выбыл". Поэтому если кто-то сможет принять решение позже, оно будет действительным и это будет так же объединение", - также заявил Гриценко.

С Гриценко в студии телеканала были в частности Садовый, вице-спикер Оксана Сыроид, народный депутат Мустафа Найем.

"Призываем к объединению трезво мыслящих людей", - заявил Садовый.

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Городской председатель Львова Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Об этом он заявил на брифинге в Киеве. Выборы президента должны состояться 31 марта.