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пятница, 24 сентября 2021 19:15

Гриценко о покушении на Шефира: Прямо направляют стрелки

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Гриценко о покушении на Шефира: Прямо направляют стрелки
Реакция представителей власти на обстрел машины Шефира была подозрительно быстрой. Фото: УНИАН

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - ключевой коммуникатор Владимира Зеленского с олигархами. Поэтому связывать покушение на него с борьбой против последних нелогично.

Такое мнение в интервью Gazeta.ua высказал бывший министр обороны и экс-депутат Анатолий Гриценко.

"Стреляли по машине и в сторону водителя. Это не был профессиональный убийца. Тем более Шефир - ключевой коммуникатор Зеленского с олигархами. Не раз фиксировали, как он с ними мирно встречается. Там нет конфликтов", - сказал Гриценко.

Он отметил, что покушение произошло накануне принятия закона об олигархах. И реакция представителей власти была подозрительно быстрой.

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"Мы увидели быструю и прямую, как валенок, реакцию с Банковой. Мол, это все из-за борьбы с олигархами... Еще Зеленский не опубликовал заявление, но его пресс-секретарь сказал, что президент не остановит борьбу с олигархами. Прямо направляют стрелки. Беспокоит такая быстрая реакция власти, где следователю или оперативнику уже указывают, в каком направлении искать. Посмотрим, кто выиграл от обострения ситуации и быстрой реакции правоохранителей", - отметил Гриценко.

Не исключено, что эту историю могут "повесить" на кого-то из олигархов или политиков, считает Гриценко.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу.

Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.

Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.

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Дата
24
сентября

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