ГПУ отреагировала на снятие санкций с Азарова

Генеральная прокуратура Украины отреагировала на снятие санкций с экс-премьера Николая Азарова. Фото - Корреспондент.net

С бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова сняли санкций.

Но несмотря на такое судебное решение, его активы в Украине и за рубежом находятся под арестом в рамках уголовных дел, написал в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Практически все обнаруженные активы бывших высокопоставленных чиновников окружения Януковиче, в том числе Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств как в Украине, так и за рубежом. Арест упомянутых активов по уголовным производствам продлится независимо от действия административных санкций ЕС и Швейцарии", - написал Лысенко.

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Он отметил, что активы могут быть возвращены в Украину после вступления в законную силу соответствующих решений суда. Лысенко также заверил, что отмена судом решений Совета ЕС о расширении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Евросоюза. По данным ГПУ, административные санкции ЕС действуют по 13 украинских бывших высокопоставленных чиновников, Швейцарии - относительно 18-ти.

Представитель ГПУ также напомнил, что правительство Швейцарии решил продлить еще на год санкции в отношении окружения экс-президента Виктора Януковича.

Европейские санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова аннулировали. Соответствующее решение принял Европейський суд в Люксембурге 19 декабря. Европейский суд обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру австрийским адвокатам Азарова.