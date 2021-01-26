Готовы оплачивать. Шмыгаль дал обещание по субсидиям

Правительство готово оплатить субсидии украинцам. Фото: Укринформ

Правительство готово оплатить субсидии украинцам, которые в них нуждаются.

"На сегодня в бюджете выделено 36,6 млрд грн для выплат субсидий. Мы готовы оплачивать субсидии всем, кто в этом нуждается. Правительство заблаговременно обратиться с четкими расчетами, объяснениями и аргументами, если будет необходимо увеличение. На сегодняшний день такие расчеты отсутствуют", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его мнению, необходимость в дополнительных деньгах возникнет, если такие объемы субсидий, как были выплачены в январе, будут выплачиваться и в дальнейшем.

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"Давайте проживем первое полугодие. По его итогам совместно обсчитаем, какую сумму надо будет добавлять", - подытожил премьер.

Он также сообщил, что штрафы за несвоевременно оплаченные газ и тепло в январе применяться не будут.

Министерство социальной политики просит министерство финансов увеличить финансирование программы субсидий на дополнительные 10 млрд гривен.