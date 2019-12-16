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Готовы на очень серьезные компромиссы - Пристайко об обмене заложниками

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Готовы на очень серьезные компромиссы - Пристайко об обмене заложниками
"Граница нашего компромисса была продемонстрирована, как вы помните, с моряками", - Пристайко. ФОТО: Укринформ

Украина в вопросе обмена заложников готова на "очень серьезные компромиссы".

Об этом в интервью УНИАН заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей. Граница нашего компромисса была продемонстрирована, как вы помните, с моряками. Мы должны, согласно решению трибунала, фактически получить 24 человека, но мы не могли долго ждать, чтобы они находились за решеткой. Поэтому мы были вынуждены отдать за них 24 человека. Причем, по некоторым из этих людей были очень сомнительные решения с точки зрения их политического веса. Однако мы пошли на это. Гуманитарная составляющая взяла верх при рассмотрении решения".

Сейчас, по словам министра, нет "такого большого количества людей", которых можно обменять.

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Еще одной сложностью он называет то, что сейчас говорят об обмене людей, которые находятся на территории аннексированного Крыма, России и оккупированных территориях (сентябрьский обмен касался украинцев, которые сидели в российских тюрьмах).

"Они условно разделены на три категории, но для нас это большая часть всех согласованных фамилий. Есть часть, которая остается за пределами этих списков, и есть та часть, о которой я уже упоминал, это большая часть - несколько сотен людей, пропавших без вести. То есть, их родные считают, что они все еще живы и их просто надо включить в эти списки ... Пока миссия Красного Креста не прибудет на ту сторону, не проверит и не докажет, или эти люди живы или нет, до сих пор у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли, о ком еще не вспомнили, и кто-то еще должен быть забран и обменян".

Последний обмен заложниками состоялся 7 сентября 2019. В Украине вернулась ряд политзаключенных, в частности Олег Сенцов, Павел Гриб, Александр Кольченко, Владимир Балух. Также 24 украинских моряка, захваченных Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018.

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