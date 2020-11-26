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четверг, 26 ноября 2020 17:34

"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке

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&quot;Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну&quot; - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
За 10 дней нужно будет предупреждать людей о введении локдауна. Фото: ukraina24.segodnya.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на информацию о своей отставке и заявил, что "планирует и в дальнейшем спасать страну". Также он пообещал, что заранее предупредит о введении локдауна.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я готовлюсь и в дальнейшем спасать страну и жизнь наших граждан. Эти слухи (об отставке, - Gazeta.ua) начали распускать определенные народные депутаты, политические силы, начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я занимаюсь развитием, реанимацией украинской медицины. Это то, чем я занимаюсь сейчас, чем собираюсь заниматься за неделю, за месяц, за полгода, за год".

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Также министр считает, что за неделю нужно предупреждать людей о введении локдауна в стране.

"По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать. Так же, как о карантине выходного дня, до введения его на заседании правительства за неделю до этого мы начали говорить, что у нас есть такая инициатива и мы хотим ее внедрить, с чем это связано и что мы хотим сделать".

Максим Степанов работает министром здравоохранения с марта 2020 года.

В начале ноября во время доклада в Верховной Раде ему сказали об отставке.

Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить до конца этого года.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение радикального локдауна в Украине на 3-4 недели.

С 25 ноября Кабмин обязан заранее предупреждать о введении карантина. В силу вступило соответствующее постановление, которое ранее принял парламент.

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