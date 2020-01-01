Госсекретарь США отменил поездку в Украину

Помпео не приедет в Украину. Фото: РБК

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил свое зарубежное турне, в ходе которого он планировал посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Такое решение принято из-за обострения ситуации в Ираке, где накануне было атаковано американское посольство, заявляет пресс-служба американского ведомства.

В Госдепе пояснили, что шефу американской дипломатии необходимо оставаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать обстановку в Ираке и в случае необходимости руководить мероприятиями по обеспечению безопасности американских граждан на Ближнем Востоке.

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Помпео собирался посетить Украину с 3 по 7 января.