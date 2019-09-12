Гонтарева заявила об обысках у нее дома

Гонтарева руководила Нацбанком при президентстве Порошенко. Фото: dt.ua

Правоохранители в четверг проводят обыски по месту прописки бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой в Киеве.

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской сломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я", - заявила Гонтарева "Інтерфакс-Україна"

По ее словам, правоохранители в масках и с автоматами.

Гонтарева рассказала, что по месту обыска никого нет, поскольку она не жила уже почти год.

"Мой адвокат сообщил давно ГПУ и ГБР о месте моего проживания в Лондоне", - сказала она.

Ранее об обысках у Гонтаревой сообщил в своем телеграмм-канале бывший заместитель главы Администрации экс-президента Януковича Андрей Портнов.

Он заявил, что обыски связаны с делами пятого президента Петра Порошенко.

"В аэропорту "Киев" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов во время полета на Мальдивский архипелаг", - также написал Портнов.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что они не располагают информацией об обысках.

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В апреле ГПУ вызвала для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерий Гонтареву. Реч шла о деле беглого олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в масштабных хищениях.