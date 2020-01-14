Гончарук объяснил, почему министрам подняли зарплаты

 
Ексклюзивы
1/5
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 306
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 225
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 738
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 459
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2223
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 2925
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3825
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17658
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7506
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
4
10
5
4
3
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Видео
Все видео
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Бывшие "регионалы" кнопкодавят в Раде
Бывшие "регионалы" кнопкодавят в Раде
Положинский дал показания по делу Шеремета
Положинский дал показания по делу Шеремета
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2547
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2007
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2871
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3879
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 882
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 864
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
среда, 15 января 2020 00:12

Гончарук объяснил, почему министрам подняли зарплаты

  Комментировать
Гончарук объяснил, почему министрам подняли зарплаты
Министрам резко повысили зарплаты. Фото: Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил выплату высоких зарплат членам правительства. Говорит, что таким образом борются с коррупцией. Мол, получая высокие зарплаты, чиновники не будут воровать.

"Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что его правительство прекратило практику теневых схем и откатов в правительстве: министры живут на зарплату от налогоплательщиков, и данные о том, сколько они получают, открыты для общественности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" хотят объяснений от Гончарука

Высокие зарплаты топ-чиновников Кабмина, по мнению Гончарука, это единственный путь преодоления коррупции во власти.

"Наша принципиальная позиция - в правительстве не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - отметил премьер.

Несколько последних дней в Украине активно обсуждают и критикуют высокие зарплаты министров и их заместителей. За декабрь они получили по 90-200 тыс. грн. Это в 10-20 раз больше, чем было раньше. В частности, руководство Минкульта Украины задекларировало совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму более двух миллионов гривен. Эти данные вызвали общественный резонанс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гончарук объяснил, почему министрам подняли зарплаты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 33392
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 10080
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 9585
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке Просмотров: 8181
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 7722
Политика
Зеленский обсудил с Трюдо сбитый самолет
Зеленский обсудил с Трюдо сбитый самолет Просмотров: 162
Сына Азарова будут судить за отмывание денег
Сына Азарова будут судить за отмывание денег Просмотров: 576
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
 Просмотров: 828
Советник Зеленского объяснил, почему президент не мог сразу вылететь из Омана
Советник Зеленского объяснил, почему президент не мог сразу вылететь из Омана 1 Просмотров: 1323
Признание Ирана - это не конец истории, а начало длительного расследования и ответственности - Порошенко
Признание Ирана - это не конец истории, а начало длительного расследования и ответственности - Порошенко 1 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
11
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
8
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
Голосов: 14496
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua