Гончарук объяснил, почему министрам подняли зарплаты

Министрам резко повысили зарплаты. Фото: Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил выплату высоких зарплат членам правительства. Говорит, что таким образом борются с коррупцией. Мол, получая высокие зарплаты, чиновники не будут воровать.

"Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что его правительство прекратило практику теневых схем и откатов в правительстве: министры живут на зарплату от налогоплательщиков, и данные о том, сколько они получают, открыты для общественности.

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Высокие зарплаты топ-чиновников Кабмина, по мнению Гончарука, это единственный путь преодоления коррупции во власти.

"Наша принципиальная позиция - в правительстве не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - отметил премьер.

Несколько последних дней в Украине активно обсуждают и критикуют высокие зарплаты министров и их заместителей. За декабрь они получили по 90-200 тыс. грн. Это в 10-20 раз больше, чем было раньше. В частности, руководство Минкульта Украины задекларировало совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму более двух миллионов гривен. Эти данные вызвали общественный резонанс.