Гончарук не знал о 200 тисячах премии Милованову - нардеп

Гончарук говорит, что Милованов премию комментировать отказался. ФОТО: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук не знал, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает выписать своему руководителю Тимофею Милованову премию в 263 000 гривен.

Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"На Кабмине я спросил у Гончарука об этой премии. Премьер ответил, что ничего не знает об этом и в повестку дня этот вопрос не попал. Министр экономики Милованов комментировать выписанную себе премию отказался".

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10 декабря стало известно, что министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову насчитали 236 тыс. грн премии за ноябрь. Премию министру должен согласовать правительство.