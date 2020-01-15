Гончарук не явился на заседании фракции "Слуги народа"

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Депутаты "Слуги народа" собрались на заседание фракции.

В то же время премьер-министр Алексей Гончарук и другие министры на заседание не приехали, об этом со ссылкой на нардепа Ирину Верещук сообщает УНН.

"Нет ни премьера, ни одного министра", - отметила Верещук.

В свою очередь, нардеп Александр Дубинский сообщил в Telegram, что Гончарук после обнародования в сети записи с критикой президента, вместо заседания поехал к Зеленскому.

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В сеть попала запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук критикует президента Владимира Зеленского за примитивное понимание экономических процессов в стране. Так на записи человек с похожим на голос премьера голосом общается с якобы заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой. Кроме них в помещении также министр финансов Оксана Маркарова, глава Минфина Яков Смолий и заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецова.