Глава венгерского МИД едет в Украину: о чем будут договариваться

Предварительно известно, что приезд должен состояться в последнюю неделю января, когда в США уже сменится власть. Фото: pixabay

Через серьезный кризис в отношениях Украины и Венгрии руководители министерств иностранных дел обеих стран договорились о встрече в Киеве.

Председатель венгерского МИД Петер Сийярто приедет в Украину до конца января, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Європейська правда".

"Венгрия для нас - важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения ", - сказал Кулеба.

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Первично известно, что приезд должен состояться в последнюю неделю января, когда в США уже сменится власть. Возможно, что это не будет официальное заседание межправительственной комиссии, как было раньше. Сейчас же речь идет о персональном визите венгерского министра, чтобы найти выход из кризиса.

Инициативу для приезда проявила Венгрия. Впрочем, приглашение поступило от Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета Европейского союза пожаловался на Украину. Жалобы касались ситуации с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье, в Twitter рассказал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который работает в Брюсселе.