Германия выделит миллион евро на реформы в Украине

Германия выделит деньги Украине. Фото: Украинская правда

Германия предоставила миллион евро на реализацию плана действий Совета Европы для Украины.

Соответствующий договор подписали постоянный представитель ФРГ при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека Совета Европы Габриелла Баттани-Драгони, сообщается на сайте немецкого посольства в Киеве.

"Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в план действий Совета Европы для Украины", - отметила госпожа посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

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Два года назад Европейский союз утвердил план действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы, направленный на сопровождение нашего государства в усилиях по изменению законодательства, институтов и практической деятельности в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии, а также на поддержку страны в выполнении своих обязательств как члена Совета Европы.