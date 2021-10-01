ГБР делает для страны-агрессора все, что может - Адвокат Порошенко о "деле моряков"

Адвокат Игорь Головань: "ГБР - это учреждение, которое использует любые возможности для того, чтобы нанести вред Украине"

Арбитражный суд в Гааге 11 октября начнет слушания по делу Украины против России по захвату в ноябре 2018 года трех украинских судов и 24 украинских моряков. Несмотря на это, в Украине до сих пор не закрыто уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко, которое по заявлению Портнова "расследует" ГБР.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии телеканалу "Прямой".

Он отметил, что это "расследование" вредит позиции Украины в международном процессе против государства-агрессора.

"Это уголовное производство было инициировано Портновым, и главной целью было именно навредить Украине и ослабить позиции Украины в этом споре с государством-агрессором. После того, как следователи ГБР начали это уголовное производство, оно тут же стало использоваться представителями государства-агрессора. Представитель России в ООН Небензя цитировал бумажки с этого производства с целью доказать, что в самой Украине сомневаются в том, что виновата Российская Федерация", - отметил адвокат.

"ГБР - это учреждение, которое использует любые возможности для того, чтобы нанести вред Украине и помочь государству-агрессору в подрывной деятельности против нас. Вспомним, что не только "дело моряков", о котором мы сейчас говорим и которое используется против Украины в международном арбитраже, но и дело против предприятия, которое производит украинские корабли - против генерала Павловского, против Шандры. Дело, когда изымали клистроны в украинской противовоздушной обороны. То есть ГБР целенаправленно систематически работает против интересов нашего государства", - считает адвокат.

Головань также напомнил, что следователи ГБР отказались приобщить к материалам дела решение Международного трибунала по морскому праву, который приказал России немедленно освободить военных моряков и вернуть корабли.

"Очевидно, что дело должно быть закрыто и забыто уже давно. Но, во-первых, оно держится в активном состоянии для того, чтобы транслировать наружу, что в Украине сомневаются в правоте наших военных и руководства государства, президента Порошенко. Во-вторых, с помощью этого уголовного производства, я абсолютно убежден, для Российской Федерации нет никаких наших военных секретов, связанных с движением наших кораблей. Потому что следствие ГБР изъяло все данные, информацию и документы, связанные с движением кораблей и не только. Все , что можно было для России, ГБР сделало", - резюмирует Головань.