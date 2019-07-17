Газ и Донбасс: о чем Зеленский говорил с Меркель

Меркель с Зеленским подчеркнули необходимость прогресса в освобождении заложников, политзаключенных и достраивание разведения сил в Станице Луганской. ФОТО: УНИАН

Президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Лидеры стран обсудили активизацию мирного урегулирования на Донбассе, встречу дипсоветников в нормандской формате в Париже и транзит газа по территории Украины, отметили в пресс-службе Зеленского. На сайтах МИД Германии и канцлера разговор пока не освещали.

Также Меркель с Зеленским подчеркнули необходимость прогресса в освобождении заложников, политзаключенных и завершения разведения сил в Станице Луганской. Речь идет о демонтаже фортификационных сооружений и разминирования.

Отдельно остановились, отметили в Зеленского, на перспективе реализации двусторонних инвестиционных проектов.

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Недавно Зеленский встречался с Меркель в рамках рабочего визита в Германию. Тогда лидеры обсудили перспективы газового транзита через Украину, необходимость сохранения санкций против России. Меркель отметила, что санкции в отношении России не будут отменены до того момента, пока Крым вернется в Украину. Президент отметил, что Меркель заверила его в неизменности позиции Германии по Донбассу.