Фирма тестя заместителя Ермака получила 1,3 га земли в столице после его назначения

Президент Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента в августе.

Компания, совладельцем которой является тесть заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, получила от Киевского городского совета землю под застройку сразу после назначения Татарова в ОП. Об этом сообщают журналисты Bihus.info

Речь идет о компании "Дейринг Капитал", совладельцем которой является тесть Татарова Александр Павлушин.

1, 3407 га земли в Святошинском районе на ул. Николая Краснова, 33 компании отдали в аренду на 10 лет для строительства жилого комплекса.

Проект решения зарегистрировали в конце июля. За 2 недели до назначения Татарова в ОП, а в повестку дня проект попал в сентябре - уже после того как Татаров получил должность на Банковой.

"Зять пришел в ОП - тесть получил земли на 21 миллион", - пишут журналисты в Facebook.

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"Дейринг Капитал" зарегистрировано в октябре 2019-го, в компании отсутствует любой строительный бэкграунд. Владельцами фирмы числятся 3 человека. Кроме тестя Татарова, это Геннадий Пожарун и Людмила Мищенко.

Компания зарегистрирована на ул. Антоновича, 131, где недвижимостью владеет и сам Татаров, и его жена Татьяна. Кроме этого, Александр Павлушин значится владельцем 2-комнатной квартиры в жилом комплексе на ул. Казимира Малевича. Такая стоит около 4 млн грн.

Павлушин зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем. ФЛП занимается маршрутными перевозками в Кировоградской области. Другой информации о бизнесе Павлушина, тем более связанной со строительством, журналистам найти не удалось, как и информации о достаточных состояниях для покупки недвижимости в Киеве и старта строительного бизнеса.

В январе Татаров и его жена Татьяна запустили процесс расторжения брака, дело попало в Деснянский районный суд города Киева. Пока неизвестно, не является ли этот развод фиктивным - для сокрытия или сохранения имущества и активов семьи, предполагает Bihus.info.

Во время Революции достоинства Татаров был одним из "рупоров" силового блока, оправдывал действия тогдашней власти и силовиков, пишут журналисты.

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента в августе. Татаров - заместитель Андрея Ермака, до 2014-го был начальником Главного следственного управления МВД. По сообщению "Слідство.Інфо" был адвокатом бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.