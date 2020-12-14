Евросоюза представили концепцию Крымской платформы

Украина и ЕС обсудили аннексию Крыма. Фото: glavcom.ua

Украина представила Евросоюза концепцию международной Крымской платформы при обсуждении последствий аннексии полуострова.

Это произошло во время восьмой видеоконференции, посвященной аннексированному Крыму.

Встреча прошла на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии и представителей украинской власти.

Стороны обсудили свою политику в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры. Они также приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах.

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Участники обсудили серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове. Обе стороны также обменялись мнениями о ситуации в области безопасности и роста милитаризации полуострова.

В ЕС отметили, что не признают и не признавать незаконной аннексию Крымского полуострова Россией.

23 сентября президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пригласил ЕС к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова. 27 сентября Эмине Джапаров заявила, что платформа с деоккупации Крыму содержать мероприятия на разных уровнях. Министерство иностранных дел собирается провести так называемый Крымский саммит в рамках "Крымской платформы"