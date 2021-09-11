Евросоюз сам не готов принять Украину - Кулеба

Кулеба заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС является политическим. Фото: УП

Члены Европейского Союза говорят о проблемах с реформами в Украине, чтобы не признавать неготовность обсуждать ее членство.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал об этом на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает УНН.

"Надо признать простой факт - присоединение к ЕС связано не только с реформами. Политическое решение государств-членов Европейского Союза принять другое государство опирается не только на реформы. Не надо нас держать на крючке реформ. Я за реформы, но я немного устал от того, что слышу как государства напутствуют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды. Они не хотят нас принимать не потому, что мы не готовы, они сами не готовы", - сказал он.

Кулеба добавил, что хочет, чтобы его правильно поняли.

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"Украина хочет реформ, будет их внедрять ради собственного блага и не искать каких-то отговорок. Но я настаиваю, что вопрос присоединения к ЕС в первую очередь политический", - заявил министр.

Президент Эстонии Керсті Кальюлайд заявила, что Украина не подходит под требования членства в ЕС. О "20 годах работы" она заявила в интервью в августе. Также Кальюлайд назвала одно из главных условий вступления Украины в НАТО: завершение войны на Донбассе и возврат Крыма.