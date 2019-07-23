Евросоюз признал выборы в Украине демократическими

Евросоюз признал выборы в Украине. Фото: ТСН

Европейский Союз, ссылаясь на оценки наблюдательной миссии ОБСЕ, признал выборы, прошедшие в Украине 21 июля, конкурентными и демократическими, и одновременно посоветовал устранить выявленные во время их проведения недостатки перед началом следующего избирательного цикла.

"После президентских выборов в марте и в апреле, украинский народ снова предоставил мощный мандат для внедрения реформ в течение следующих пяти лет. Сейчас это - ответственность новой власти, - ответить на ожидания народа Украины", - говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном на сайте службы внешних действий Евросоюза.

В заявлении говорится, что, согласно предварительной оценке ОБСЕ/Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), фундаментальные права и свободы были в целом соблюдены во время этих парламентских выборов. Кампания была конкурентной, а организация выборов была компетентной и эффективной.

Наблюдательная Миссия, вместе с этим, сообщила о случаях скупки голосов, о смешении деловых и политических интересов, которыми диктовалось освещение выборов в СМИ, как и о других злоупотреблениях, особенно в мажоритарных округах. Важно, чтобы украинская власть исправила отмеченные недостатки, на основе рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ, перед началом определенного электорального цикла, включая местные выборы 2020 года.

"Европейский Союз поддерживает демократическую, стабильную и процветающую Украину. Мы надеемся развить нашу политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, и достичь результатов в процессе реформ, который лежит в основе нашего Соглашения об ассоциации, и тесно сотрудничать над этими вопросами с новой Верховной Радой и новым правительством, когда оно будет сформировано", - отмечается в заявлении Евросоюза.

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Документ напоминает, что Евросоюз первоочередное внимание уделяет реформам сфере развития верховенства права, в борьбе с коррупцией, в энергетике и макроэкономической стабильности, что отвечает интересам граждан Украины.