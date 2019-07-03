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среда, 03 июля 2019 19:58

"Европейская солидарность" готовит акцию против отмены закона о люстрации

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&quot;Европейская солидарность&quot; готовит акцию против отмены закона о люстрации

Завтра в 9.30 активисты партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" проведут акцию против отмены закона о люстрации. Об этом говорится в заявлении партии.

"4 июля Конституционный Суд рассмотрит закон "Об очистке власти". Результатом может стать отмена люстрации в Украине.

Это означает, что все чиновники времён Януковича, смогут вернуться на высокие государственные должности. Соскучились по Азаровым? Давно не видели Богатыреву? А Клюев уже собирается в Украину. Когда-то это казалось фантастикой, но теперь и возврат самого Януковича становится все более реальным.

Стоит Конституционному суду отменить закон "Об очистке власти", все пророссийские политики смогут восстановиться в своих должностях. И через суды заставить Украину выплатить им денежную компенсацию за все эти годы. Также КС рассмотрит некоторые положения закона о декоммунизации.

Партия "Европейская Солидарность" категорически против отмены люстрации, как этого хотят реваншисты. Мы будем как завтра, так и в дальнейшем, защищать право украинцев жить в своем государстве с правом на свою историю. Поэтому отмену статей закона о декоммунизации мы также считаем недопустимым. Наши активисты, депутаты, кандидаты завтра будут под КС чтобы четко заявить позицию - мы защитим страну от реванша пророссийских сил.

Мы не сдадимся, пока голос украинцев не будет услышан! Сторонникам Януковича не место на государственных должностях!"

Как сообщает пресс-служба партии, в 9.30 народные депутаты, волонтеры, представители молодежного крыла и все неравнодушные граждане собираются под стенами Конституционного суда в столице по ул. Жилянская, 14.

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Дата
03
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