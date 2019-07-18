Европарламент принял резолюцию по немедленному освобождению украинцев в РФ

Россия удерживает 236 украинцев. Фото: atr.ua

Европейский парламент принял резолюцию в отношении украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия.

Документ поддержали 458 парламентариев.

В нем Россию призвали немедленно освободить украинских политзаключенных, содержащихся в РФ и аннексированном Крыму. В частности, евродепутаты призвали Москву немедленно и без дополнительных условий освободить украинских моряков и корабли, захваченные во время вооруженной провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

В резолюции также напомнили о трагедии рейса МН17 и призвали Россию признать свою ответственность и сотрудничать со следствием.

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Россия удерживает 236 политических заключенных. В списке людей, преследуемых в России по политическим мотивам, - 54 человека. Еще 182 человека - в списке преследуемых по религиозным мотивам. В этом списке учтены также люди, содержащиеся в оккупированном Крыму.