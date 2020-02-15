Этот сценарий не пройдет. Порошенко о российских 12 шагах на Мюнхенской конференции

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Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко обсудил "мюнхенский план" с бывшим Специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба партии ЕС.

Собеседники осудили так называемые "12 шагов" как российскую провокацию на Мюнхенской конференции. Порошенко и Волкер подробно обсудили ситуацию на Донбассе в свете последних мирных инициатив Украины и решительно осудили невыполнение Россией ее обязательств по безопасности в рамках Минских договоренностей.

Отмечена важность сохранения политики трансатлантических санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

"Выражено серьезное беспокойство в связи с опасной тенденцией по международной реабилитации России. Петр Порошенко подчеркнул, что примирение с агрессором неизбежно приведет к новой агрессии", – сообщили в партии.

Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения твёрдой двухпартийной поддержки Украины со стороны США, а также укрепление отношений стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

"В этом контексте выражена надежда на визит в ближайшее время президента Украины в США, как мощный знак единства и солидарности с Украиной и ее поддержки в борьбе за общие демократические ценности", – сообщили в ЕС.

Порошенко и Волкер также обсудили перспективы получения Украиной статуса главного союзника США вне НАТО, как важный элемент признания ее стратегической роли в защите мира, безопасности и стабильности.