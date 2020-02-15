Этот сценарий не пройдет. Порошенко о российских 12 шагах на Мюнхенской конференции

 
Ексклюзивы
1/5
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
2 Просмотров: 513
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2016
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 603
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1224
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2052
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2331
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4905
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3870
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 873
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8523
Фото
Все фото
3
3
11
6
6
Представитель Украины в ТКГ объявил о помолвке
Представитель Украины в ТКГ объявил о помолвке
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
Вакарчук с голым торсом и &quot;слуги&quot; без табу: как бы выглядели политики на валентинках
Вакарчук с голым торсом и "слуги" без табу: как бы выглядели политики на валентинках
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
Видео
Все видео
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Это война не в Украине, а в Европе: Зеленский сделал заявление на Мюнхенской конференции
Это война не в Украине, а в Европе: Зеленский сделал заявление на Мюнхенской конференции
"Ростов не резиновый" – расследование о Зеленском в Омане наделало шума
"Ростов не резиновый" – расследование о Зеленском в Омане наделало шума
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
Офис президента подает в суд на "Схемы"
Офис президента подает в суд на "Схемы"
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 603
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 873
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2412
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1161
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1818
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 360
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
суббота, 15 февраля 2020 20:10

Этот сценарий не пройдет. Порошенко о российских 12 шагах на Мюнхенской конференции

  Комментировать
Этот сценарий не пройдет. Порошенко о российских 12 шагах на Мюнхенской конференции
Фото: ЕС

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко обсудил "мюнхенский план" с бывшим Специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба партии ЕС.

Собеседники осудили так называемые "12 шагов" как российскую провокацию на Мюнхенской конференции. Порошенко и Волкер подробно обсудили ситуацию на Донбассе в свете последних мирных инициатив Украины и решительно осудили невыполнение Россией ее обязательств по безопасности в рамках Минских договоренностей.

Отмечена важность сохранения политики трансатлантических санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

"Выражено серьезное беспокойство в связи с опасной тенденцией по международной реабилитации России. Петр Порошенко подчеркнул, что примирение с агрессором неизбежно приведет к новой агрессии", – сообщили в партии.

Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения твёрдой двухпартийной поддержки Украины со стороны США, а также укрепление отношений стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

"В этом контексте выражена надежда на визит в ближайшее время президента Украины в США, как мощный знак единства и солидарности с Украиной и ее поддержки в борьбе за общие демократические ценности", – сообщили в ЕС.

Порошенко и Волкер также обсудили перспективы получения Украиной статуса главного союзника США вне НАТО, как важный элемент признания ее стратегической роли в защите мира, безопасности и стабильности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Этот сценарий не пройдет. Порошенко о российских 12 шагах на Мюнхенской конференции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину

Как живет первый "человек из пробирки"

Начали продавать мишек Тедди

Немецкий город отстраивали 40 лет

Сегодня Сретение: как украинцы проводили день

Родственники китов, а не свиней: показали крупнейших животных Африки

Сретение Господне: традиции, приметы и что запрещено делать в этот день

Самое читаемое
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука Просмотров: 19683
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
 Просмотров: 13797
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
20
 Просмотров: 6255
Казнили одного из самых кровавых маньяков
Казнили одного из самых кровавых маньяков
 Просмотров: 6066
Китайцы грабят пассажиров в самолете – стюардесса об особенностях работы
Китайцы грабят пассажиров в самолете – стюардесса об особенностях работы
5
 Просмотров: 5769
Политика
Сколько получает спикер Разумков и его заместители
Сколько получает спикер Разумков и его заместители Просмотров: 198
"Слуга народа" запустит свой канал и газету
"Слуга народа" запустит свой канал и газету Просмотров: 243
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа" 3 Просмотров: 270
В "Слуге народа" рассказали, какова вероятность роспуска Рады
В "Слуге народа" рассказали, какова вероятность роспуска Рады Просмотров: 432
Зеленский и госсекретарь США встретились во время неформального ужина
Зеленский и госсекретарь США встретились во время неформального ужина Просмотров: 333
Больше всего комментируют
10
"Это все - ложь" - Ермак о Зеленском и Омане в "Схемах"
4
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
3
ГБР должно расследовать информацию о поездке Зеленского в Оман
3
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 15023
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua