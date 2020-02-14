"Это все - ложь" - Ермак о Зеленском и Омане в "Схемах"

Ермак раскритиковал новое журналистское расследование относительно Зеленского. Фото: Ракурс

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы: коррупция в деталях", относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман.

"Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы стремимся диалога и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", написал Андрей Ермак в Facebook.

Председатель Офиса президента добавил, что власти готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами. "Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях".

Ранее журналисты "Схем" заявили, что Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Оман, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. "Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, который почему-то в конце концов задержался почти на сутки", - говорилось в расследовании.