Это все, что нужно о них знать: в сети комментируют массовый побег олигархов

Украинские олигархи и депутаты оппозиционных партий массово бегут из Украины

В воскресенье из Киева вылетело около 20 чартерных и частных рейсов, бортовые номера которых указывают на принадлежность украинским так называемым олигархам и депутатам оппозиционных партий.

Подробности с картами полетов и номерами рейсов опубликовала Украинская правда.

Так, в публикации говорится, что Ринат Ахметов вылетел в Цюрих еще 30 января, а вчера Украину покинул еще один борт, принадлежащий олигарху.

Украинские олигархи и депутаты оппозиционных партий массово бегут из Украины

Борт Бориса Колесникова также был замечен среди вылетевших в западном направлении. Позже Колесников сообщил УП, что по-прежнему находится в Украине, а его самолет якобы "вылетел в Прагу на техническое обслуживание".

Еще один чартерный рейс на 50 человек, по данным издания, заказал депутат ОПЗЖ миллионер Игорь Абрамович.

Украинские олигархи и депутаты оппозиционных партий массово бегут из Украины

"По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали уехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича", - уточняют в публикации.

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Говорится также о выезде в воскресенье из Украины Виктора Пинчука. Днем ранее страну покинули Вадим Столар и Василий Хмельницкий, а Вадим Новинский, по данным УП, улетел 10 февраля в Мюнхен.

Украинские олигархи и депутаты оппозиционных партий массово бегут из Украины

"Если вы думаете, что олигархи и ваши любимые оппозиционеры любят Украину, посмотрите на список тех, кто бежит из страны", - посоветовал по этому поводу политический обозреватель Сергей Быков.

Политолог Андрей Золотарев так прокомментировал бегство олигархов из Украины: "До анонсированной Белым домом войны еще более 48 часов, нет еще никакой опасности, а они уже улетают пачками. Разбегаются как тараканы, следом за "партнерами" и "союзниками". Это все, что нужно знать о нашей "элитке". Это мегапозор. Но о чем говорить, чувство стыда им неведомо".