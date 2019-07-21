"Это вопрос к Славе" - Зеленский прокомментировал премьерство Вакарчука

Партия Святослава Вакарчука проходит в парламент. Фото: LIGA.net

Президент Владимир Зеленский пригласил лидера "Голоса" Святослава Вакарчука к разговору о сотрудничестве.

Об этом Зеленский сказал в штабе "Слуги народа" после объявления результатов экзит-пола.

"Наша инициатива к Вакарчуку была еще в начале президентской кампании. Мы не можем больше настаивать, у нас немного больше рейтинг, чем у "Голоса". Но мы приглашаем к разговору Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука - это вопрос к самому Славе, потому что это большая ответственность. Это должен быть гуру в экономике, который никогда не был в политике", - сказал президент.

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21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду. Активность избирателей на 16:00 составила 36,57%. По подсчетам Национального экзит-пола, в парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос".