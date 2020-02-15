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суббота, 15 февраля 2020 11:44

"Это план Кремля": Порошенко прокомментировал скандальный документ Мюнхенской конференции

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&quot;Это план Кремля&quot;: Порошенко прокомментировал скандальный документ Мюнхенской конференции
Народный депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко считает документ о 12 шагах примирения планом Кремля. Фото: delo.ua

Народный депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал 12 шагов для достижения мира в Украине.

Считает, что документ, который был обнародован на сайте Мюнхенской безопасности конференции, а затем исчез оттуда, подготовленный в Кремле. Об этом Порошенко заявил перед встречей с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, сообщает Радио Свобода.

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"Мы рады, что совместными усилиями скандальную резолюцию, которая была подготовлена ​​в Кремле, убрали с сайта Мюнхенской конференции по безопасности . Потому что это именно то, чего хочет Россия: нет войны, нет агрессии, есть внутренних конфликт, Россия - лишь посредник, и мы больше не можем ждать, и Россию надо вернуть в "Группу семи", вернуть к диалогу. Единственное условие: пожалуйста, идите с Украины, остановите свою агрессию, дайте нам быть суверенным и демократическим государством", - сказал Порошенко.

Антиукраинской план примирения Украины и России трех западных аналитических центров Российского совета по международным делам был опубликован, а затем удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.

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