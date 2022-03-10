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Спецтема: Война России против Украины

"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей

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&quot;Это – неэффективно&quot;. США против передачи Украине польских истребителей
Польские истребители МиГ-29 Украина не получит. Фото: objectiv.tv

США не поддерживают идею передачу Украине польских истребителей МиГ-29.

Об этом сказал спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, дополнительные военные самолеты "не сильно повлияют на эффективность" украинских воздушных сил. В то же время, такие поставки могут привести к эскалации отношений НАТО с Россией, заявил он.

Кирби рассказал, что министр обороны США Ллойд Остин разговаривал со своим польским коллегой и "подчеркнул, что мы не поддерживаем передачу дополнительных истребителей ВВС Украины в настоящее время, и поэтому нет желания видеть их в нашем подчинении".

"Считаем, что лучший способ поддержать украинскую оборону — это предоставить ей оружие и системы, в которых они больше всего нуждаются для отражения российской агрессии, в частности, противотанковую и противовоздушную оборону. Мы вместе с другими странами продолжаем посылать им это оружие и знаем, что оно используется с большим успехом. Медленное продвижение России на севере и оспариваемое воздушное пространство над Украиной — главное тому доказательство", - сказал он.

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Кирби отметил, что хоть возможности российской авиации и значительны, их эффективность ограничена из-за украинских стратегических оперативных и тактических наземных систем ПВО, ракет "земля-воздух" и ПЗРК.

"Во-вторых, в настоящее время ВВС Украины имеют несколько эскадрилий полностью боеспособных самолетов. По нашим оценкам, добавление самолетов вряд ли существенно изменит эффективность ВВС Украины по сравнению с возможностями России. Поэтому мы считаем, что выгода от передачи этих МиГ-29 невелика", - отметил спикер Пентагона.

Он добавил, что разведка считает, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции России, которая может увеличить перспективы военной эскалации с НАТО.

"Поэтому мы также оцениваем передачу МиГ-29 Украине как высокий риск. Мы также считаем, что есть альтернативные варианты, которые гораздо лучше подходят для поддержки украинских военных в их борьбе против России. Мы продолжим использовать эти варианты"", - сказал он.

Вашингтон и Варшава вели переговоры относительно самолетов, которые Польша могла бы предоставить Украине в обмен на новые истребители.

Польша готова немедленно договориться об условиях закупки этих машин. Также просит другие страны НАТО, владеющие самолетами МИГ-29, действовать подобным образом.

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