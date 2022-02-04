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пятница, 04 февраля 2022 10:15

Эстония составила карту готовности на случай нового витка агрессии РФ

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Эстония составила карту готовности на случай нового витка агрессии РФ
Эстония продолжает реализовывать военно-государственные и оборонно-политические цели. Фото: Reuters

Эстония обсудила возможные последствия в случае нового нападения России на Украину и составила карту готовности в сфере государственной обороны.

Сосредоточение российских войск на украинских границах и агрессивное поведение РФ против безопасности Европы заставляют тщательно готовиться к кризису, заявила премьер Эстонии Кая Каллас, передает ERR. Помимо союзнических отношений основой безопасности Эстонии является независимая обороноспособность и всесторонняя государственная оборона.

"Мы, как общество, должны быть готовы к потоку военных беженцев, усилению энергетического кризиса, кибератак, а также к более масштабным экономическим и социальным последствиям", – сказала Каллас.

У правительства Эстонии есть план, как повысить готовность страны и справиться с подобными ситуациями. Члены правительства представили свою деятельность в этой сфере. Министр иностранных дел страны Эва-Мария Лийметс отметила, чо МИД прежде всего сосредоточится на сдерживании эскалации, но оно также готово помочь Украине.

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Эстония продолжает реализовывать военно-государственные и оборонно-политические цели, которые будут ускорены благодаря выделению дополнительных средств в размере €380 млн.

"Страну ждет насыщенный период военных учений. В этом контексте главным событием станут учения Siil-2022", - заявил министр обороны Эстонии Калле Ланет.

Эстония призвала Германию помочь Украине защититься от РФ. Германия должна поддержать Украину на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения и обострения ситуации на границах.

Эстония также отвергла требования Москвы к НАТО, отметив, что Кремль не имеет права голоса относительно решений альянса.

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Дата
04
февраля

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