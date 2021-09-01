"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом

Первый вопрос - восстановление доверия к уровню стратегического партнерства между США и Украиной, говорит Григорий Перепелица. Фото: "Слово и дело"

Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом поднимет ряд вопросов, среди которых безопасность в Черном море, перспектива членства в НАТО и восстановление доверия в отношениях с США. Об этом Gazeta.ua рассказал Григорий Перепелица, эксперт-международник.

"Зеленский имеет около восьми позиций, которые хочет обсудить с Байденом. Первое – восстановление доверия к уровню стратегического партнерства между США и Украиной. Вопрос подписания документа в области безопасности и обороны. Перспектива членства в НАТО и ПДЧ. Также поднимут вопрос энергетической безопасности, это связано с завершением строительства "Северного потока – 2". Неизвестно, какие гарантии предоставят США и Германия", – говорит Перепелица.

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Добавляет: "Также будет вопрос безопасности в Черноморском регионе. Россия там полностью доминирует фактически, осуществляет частично морскую блокаду. Далее – вопрос инвестиций в Украину, подписание договоренностей в ракетостроительной отрасли. Не случайно Зеленский намерен встретиться с Илоном Маском".

Первым вопросом на встрече с президентом США Джозефом Байденом Владимир Зеленский планирует обсудить тему временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.