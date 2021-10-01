Есть что сказать. Разумков готов отчитаться за работу на должности председателя ВР

Председатель ВР готов отчитываться. Фото: РБК-Украина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков готов отчитываться о своей работе, поскольку ему точно есть что сказать.

"Верховной Раде 9-го созыва удалось реализовать многие инициативы благодаря эффективной деятельности народных депутатов, которые добросовестно выполняли свою работу", заявил председатель парламента в эфире телеканала "Украина 24".

"В стенах Верховной Рады было проголосовано много реформ. И очень часто это набирало более 300 голосов. Да, не всегда все было просто, но нам удавалось", - подчеркнул спикер ВР.

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"Мы завершили создание Высшего антикоррупционного суда. НАБУ, НАЗК, САП, ГБР - обеспечили их всеми возможными механизмами", - сказал Разумков.

Также среди главных достижений Верховной Рады 9-го созыва он назвал снятие депутатской неприкосновенности и преодоление кнопкодавства.

В четверг стало известно, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова. Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом. Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера и четырех министров.