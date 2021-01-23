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воскресенье, 24 января 2021 04:30

Эсминец США зашел в Черное море

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Эсминец США зашел в Черное море
В свою очередь Черноморский флот России начал слежку за американским эсминцем. Фото из открытых источников

В акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец Donald Cook. Об этом сообщил Шестой флот США.

"Первый эсминец посетит Черное море в 2021 году. Donald Cook будет работать с партнерами, продолжая укреплять безопасность на море в регионе", – говорится в сообщении.

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В свою очередь Черноморский флот России начал слежение за американским эсминцем, сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз "Арвин", который шел под российским флагом. Среди членов экипажа корабля были украинцы и россияне.

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