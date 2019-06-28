Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах

Актриса и админдиректор студии "Квартал 95" Елена Кравец заявила, что не намерена начинать политическую карьеру. Фото - Униан

Актриса и админдиректор студии "Квартал 95" Елена Кравец прокомментировала слухи о своем походе в политику. Она заявила, что не намерена начинать политическую карьеру.

Также Кравец призвала своих сторонников не верить фейкам, соответствующее видеообращение выложила в Instagram.

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"Многие думают и говорят, что я бросаю творчество и иду в политику. Официально сейчас заявляю со всей ответственностью, что ничего подобного не предвидится. Я остаюсь в студии" Квартал 95 ", остаюсь верна сцене, так сказать. И если вы где-нибудь увидите в списках мои имя, фамилию и отчество Елена Кравец, то знайте, что это не я. Это наверное клоны или просто однофамильцы. А я с ребятами по-прежнему остаюсь в цехе актерском и авторском. Поэтому до новых встреч на экранах телевизоров ", - сказала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Кравец (@elenakravetsof) 26 Июн 2019 в 1:29 PDT

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков "Юзик" будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу. Если пройдет проверку партии "Слуга народа".