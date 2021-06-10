Еще одна страна ЕС признала украинские ковид-свидетельства

Страны договорились о взаимном признании свидетельств о прививках. Фото: DW

Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельств о прививках от коронавируса.

Это должно упростить поездки между странами для людей, которые завершили вакцинацию, передает Министерство иностранных дел Украины.

Молдова признает свидетельство, которое получают украинцы после прививки, сертифицированными в Украине вакцинами. В частности, речь идет о индийской вакцине Covishield и китайской CoronaVac.

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Украинцы, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову.

В то же время, Украина будет признавать прививки всеми вакцинами, используемыми в Молдове, включая русскую - "Спутник V".

Венгрия стала первой страной Европейского Союза, с которой Киев смог договориться о взаимном признании свидетельства о прививке от Covid-19. Уже с 11 июня украинцы смогут путешествовать в эту страну с отечественными свидетельствами о полном вакцинацию.