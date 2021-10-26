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вторник, 26 октября 2021 12:17

Еще один опрос социологов фиксирует снижение рейтинга Зеленского и его партии, Разумков растет

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Еще один опрос социологов фиксирует снижение рейтинга Зеленского и его партии, Разумков растет
Обновленный соцопрос показал на прирост рейтинга Дмитрия Разумкова. Фото: Слово и Дело

Рейтинг Владимира Зеленского снижается.

Об этом свидетельствует опрос, обнародованный Центром Разумкова.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 25,7% определившихся и пришедших на выборы. В августе по данным Центра Разумкова таковых было 28,8%.

Зато растет рейтинг Дмитрия Разумкова. Если в августе за него были готовы проголосовать 2,3%, то теперь 8,8% определившихся и пришедших голосовать.

За Петра Порошенко готовы голосовать 14% определившихся и пришедших на выборы.

Далее следуют Юрий Бойко – 11,7%, Юлия Тимошенко 10,1%, Евгений Мураев 6,3%, Игорь Смешко 5%.

"По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка Зеленского (с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). По сравнению с концом июля-началом августа вырос уровень электоральной поддержки Разумкова (с 2% до 6 % среди всех опрошенных)", - отмечают социологи Центра Разумкова.

Рейтинг партии "Слуга народа" по сравнению с августом рухнул на 5%. Сейчас за нее готовы проголосовать 21,6%, тогда как в августе партию Зеленского поддерживали 26,6% определившихся и готовых прийти на выборы.

"Европейскую Солидарность" поддерживают 15,8% определившихся и пришедших на выборы.

Далее следуют ОПЗЖ – 12,9%, "Батькищина" – 11,1%, "Наши" – 6,4%, "Сила и Честь" – 6%.

"По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка партии "Слуга народа" (с 17% до 14% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки партии "Оппозиционная платформа - За життя" (с 14 % до 8% среди всех опрошенных), что частично может быть объяснено появлением в списке партий, который предлагался респондентам, партии "Наши", ориентирующейся на тот же сегмент избирателей, что и ОПЗЖ.

По сравнению с январем 2021 года на статистически значимом уровне снизилась электоральная поддержка партии "Голос" (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных) и "Оппозиционного блока" (с 0,9% до 0,3%), что также частично может быть объяснено появлением в опроснике соответственно Партии Сергея Притулы и партии "Наши", отмечают социологи.

Уровень электоральной поддержки других политических партий с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне.

Как известно, последний опрос КМИС также зафиксировал существенное снижение рейтингов Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательских проектов, осуществляемых Центром Разумкова при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

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26
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