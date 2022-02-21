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понедельник, 21 февраля 2022 13:24

ЕС направит в Украину военную миссию

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ЕС направит в Украину военную миссию
Миссия будет помогать украинским военным. Фото: Pexels

Евросоюз направит в Украину совещательно-тренировочную военную миссию.

Она будет оказывать консультативную помощь по военным вопросам, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает "Бабель".

"Мы договорились сегодня, что Европейский Союз развернет в Украине совещательно-тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания будут уточняться, но принципиально решение принято", — заявил министр.

Развертывание миссии станет важным политическим сигналом об увеличении присутствия ЕС в Украине и начале сотрудничества в военной сфере.

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"Очень важно, что эта инициатива дошла до завершения. Мы очень долго работали с друзьями в ЕС, чтобы это произошло", – сказал министр.

Польша готова оказывать помощь Украине в газовой сфере, обороноспособности, стабилизации экономики и гуманитарных вопросах. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 февраля сообщил о помощи украинским военным оборудованием и техникой.

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