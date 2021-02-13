Ермак рассказал о шансах Витренко войти в правительство

Витренко в третий раз выдвинут на должность министра энергетики. Фото: Главком

Руководитель ОП Андрей Ермак считает, что Рада таки назначит Юрия Витренко министром энергетики.

"Мы по-прежнему считаем Юрия Витренко лучшим кандидатом на позицию министра энергетики сегодня. Поэтому я не исключаю, что будет третья попытка, надеюсь, уже могу сказать с большой долей вероятности, - успешная попытка голосования в Верховной Раде", - сказал Ермак в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина".

Он подчеркнул: проведенные консультации, в том числе с фракцией "Слуга народа", показывают, что все, "кто хотел получить ответы на вопрос, каким образом будет развиваться энергетика", имели возможность такие ответы получить.

Верховная Рада дважды не смогла назначить Юрия Витренко министром энергетики. Соответствующее предложение во время первого голосования поддержали 186 депутатов, второго - 204.

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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко 11 февраля заявил, что народные депутаты от СН на заседании фракции в понедельник, 15 февраля, окончательно решат вопрос о выдвижении в третий раз Юрия Витренко на должность вицепремьер - министра энергетики. Сейчас Витренко является исполняющим обязанности министра энергетики.