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Ермак рассказал о разговоре Байдена и Зеленского

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Ермак рассказал о разговоре Байдена и Зеленского
Разговор Байдена и Зеленского завершился. Фото: Офис президента

Разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским завершился. Она длилась полтора часа.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала "1+1".

Байден сказал Зеленскому, что предупредил Путина о последствиях в случае эскалации на российско-украинской границе. "США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям", - сказал Ермак.

Также Байден заверил Зеленского, что любые решения по Украине не могут быть приняты без Украины. В частности, это касается вступления Украины в НАТО.

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Во время встречи речь также шла о помощи США Украине. "Байден подтвердил, что США окажут и это уже происходит всю необходимую помощь, чтобы Украина могла дать любой отпор в любое время", - сказал Ермак.

Он заверил, что во время разговора речь не шла о компромиссах, которые не отвечают интересам нашего государства.

Ермак затруднился ответить на вопрос, доволен ли Зеленский разговором с Байденом. Глава Офиса президента заявил, что "это был очень продуктивный, своевременный разговор двух президентов, двух партнеров".

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7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. В частности, политики обсуждали ситуацию с российскими военными на границе с Украиной.

9 декабря Байден позвонит Зеленскому.

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Дата
09
декабря

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