Ермак об участии США в переговорах по Донбассу: "Это может быть параллельный формат"

Ермак: США присоединятся к переговорному процессу. Фото: РБК

Соединенные Штаты Америки решили стать участником мирного процесса в Украине.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире "Право на власть".

"США приняли для себя решение - быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить - будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом, потому что, безусловно, нужно это уважать, потому что наши партнеры очень много сделали... США очень заинтересованы, чтобы в Украину пришел мир", – заявил Ермак.

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Глава ОП также сообщил, что на следующей неделе в Брюсселе планируется встреча президента Украины Зеленского с лидерами Франции и Германии Эмануэлем Макроном и Олафом Шольцем. "Я думаю, что мы будем продолжать работу над проведением саммита лидеров нормандского формата", - сказал Ермак.

9 декабря состоялся телефонный разговор президента США и лидера украинского государства Владимира Зеленского. 7 декабря Байден говорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. В ходе беседы они обсуждали вопросы угрозы вторжения РФ в Украину.